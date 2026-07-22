Die nächste Wolframkrise könnte nicht an Minen scheitern - sondern an der Zeit

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Lange Zeit galt im Rohstoffsektor eine einfache Regel: Wer die günstigste Quelle fand, kaufte dort ein. Heute scheint sich diese Logik grundlegend zu verändern. Immer häufiger steht nicht mehr der Preis im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob kritische Rohstoffe überhaupt langfristig verfügbar sein werden. Ein aktuelles Beispiel aus dem Wolframmarkt zeigt, wie stark sich die Prioritäten verschoben haben - und warum davon nicht nur Produzenten, sondern möglicherweise auch Explorationsunternehmen profitieren könnten.

Wenn Unternehmen plötzlich in Jahrzehnten denken

Vor wenigen Wochen sorgte Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) für Schlagzeilen. Das Unternehmen nahm die Sangdong-Wolframmine in Südkorea in Betrieb und verlängerte gleichzeitig seinen wichtigsten Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders, einer Tochtergesellschaft der nicht börsennotierten Plansee Group. Bemerkenswert war dabei weniger die Vertragsverlängerung selbst als deren Dimension. Die Laufzeit wurde von 15 auf 21 Jahre ausgeweitet, das vereinbarte Liefervolumen erhöht und auch die Preisbasis verbessert. Rund 90 Prozent der geplanten Produktion der ersten Ausbauphase sind damit bereits langfristig vermarktet. Ein Vertrag über mehr als zwei Jahrzehnte wirft zwangsläufig eine Frage auf: Warum sichern sich Industrieunternehmen Rohstoffe heute über einen Zeitraum, der weit über normale Konjunkturzyklen hinausgeht? Die Antwort liegt weniger im aktuellen Wolframpreis als vielmehr in der Sorge um die langfristige Versorgung.

Wolfram ist längst mehr als nur ein Industriemetall

Wolfram besitzt den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und gehört zu den härtesten Werkstoffen überhaupt. Genau deshalb findet es sich in Hartmetallwerkzeugen, Hochleistungshalbleitern, Flugzeugtriebwerken, medizinischer Technik und zahlreichen Anwendungen der Verteidigungsindustrie wieder. Moderne Präzisionsfertigung wäre ohne Wolfram kaum denkbar. Gleichzeitig stammt der überwiegende Teil der weltweiten Förderung und Verarbeitung weiterhin aus China. Exportkontrollen sowie der steigende Eigenbedarf des Landes haben die Diskussion über alternative Lieferketten zusätzlich verschärft. Regierungen in den USA, Kanada, Europa und Australien investieren inzwischen Milliardenbeträge in Programme zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Der Critical Raw Materials Act der Europäischen Union oder strategische Initiativen der USA sind Ausdruck dieser Entwicklung. Für industrielle Abnehmer bedeutet das vor allem eines: Versorgungssicherheit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wer kritische Rohstoffe für seine Produktion benötigt, möchte sich nicht darauf verlassen müssen, dass der Weltmarkt auch in zehn oder zwanzig Jahren noch uneingeschränkt funktioniert.

Lieferverträge werden zum strategischen Instrument

Genau hier zeigt sich ein grundlegender Wandel. Früher standen bei Rohstoffverträgen häufig Preisverhandlungen im Mittelpunkt. Heute geht es immer häufiger darum, überhaupt Zugang zu Material zu sichern. Langfristige Abnahmeverträge schaffen Planbarkeit - sowohl für Produzenten als auch für deren Kunden. Für Bergbauunternehmen erleichtern solche Vereinbarungen zudem die Finanzierung neuer Projekte. Banken und Investoren bewerten Minen deutlich positiver, wenn große Teile der zukünftigen Produktion bereits langfristig verkauft sind. Damit entsteht ein Kreislauf: Langfristige Verträge erleichtern den Bau neuer Minen, während neue Minen wiederum stabile Lieferketten schaffen sollen. Almonty liefert hierfür derzeit eines der sichtbarsten Beispiele. Doch selbst neue Produzenten lösen nicht das gesamte Problem So positiv neue Produktionskapazitäten aufgenommen werden, werfen sie zugleich eine weitere Frage auf.

Wer liefert nach der aktuellen Generation von Projekten?

Selbst wenn heute mehrere neue Wolframminen entstehen, wird der weltweite Bedarf voraussichtlich weiter steigen. Die Verteidigungsindustrie baut ihre Kapazitäten aus, der Ausbau der Halbleiterproduktion schreitet voran und zahlreiche Industriezweige benötigen das Metall für hochspezialisierte Anwendungen. Neue Minen entstehen jedoch nicht über Nacht. Zwischen einer ersten Entdeckung und einer kommerziellen Produktion vergehen häufig acht bis zwölf Jahre - manchmal sogar länger. Exploration, Bohrprogramme, Ressourcenschätzungen, Genehmigungen, Machbarkeitsstudien und der eigentliche Minenbau benötigen Zeit. Deshalb richtet sich der Blick vieler Rohstoffinvestoren inzwischen nicht mehr ausschließlich auf bestehende Produzenten, sondern zunehmend auch auf die Projekte, aus denen die Produzenten der Zukunft hervorgehen könnten.

Exploration rückt wieder stärker in den Fokus

Genau an dieser Stelle beginnt die Geschichte vieler kleiner Explorationsunternehmen. Jede produzierende Wolframmine war irgendwann lediglich ein geologisches Konzept auf einer Landkarte. Ohne Exploration entstehen keine neuen Lagerstätten. Und ohne neue Lagerstätten kann der Westen seine Lieferketten langfristig kaum unabhängiger gestalten. Natürlich bleibt Exploration spekulativ. Nicht jedes Bohrprogramm führt zu einer wirtschaftlich nutzbaren Lagerstätte. Dennoch bildet diese frühe Phase den Ausgangspunkt jeder späteren Minenentwicklung. Gerade in einem Markt, in dem Rohstoffsicherheit zunehmend geopolitische Bedeutung erhält, könnten Projekte in stabilen Jurisdiktionen daher stärker in den Fokus rücken.

Adelayde entwickelt ein Projekt in einem strategisch wichtigen Distrikt

Vor diesem Hintergrund könnte auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) von einer steigenden Aufmerksamkeit für den Wolframsektor profitieren. Das Unternehmen befindet sich bewusst in einer frühen Explorationsphase und entwickelt mit dem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick ein Projekt, das unmittelbar an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Gerade dieser Standort macht das Projekt interessant. Die benachbarte Sisson-Mine erhielt bereits rund 29 Millionen CAD Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium. Später wurde das Projekt von der kanadischen Regierung als eines der ersten sogenannten Nation-Building Projects ausgewählt - ein Hinweis darauf, welche strategische Bedeutung der gesamte Distrikt inzwischen besitzt. Adelayde selbst hat zuletzt umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchungen abgeschlossen, die als Grundlage weiterer Explorationsarbeiten dienen sollen. Dabei gilt unverändert: Die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte stellt keine Aussage über das wirtschaftliche Potenzial des eigenen Projekts dar. Sie kann jedoch dazu beitragen, dass Investoren einem gesamten Distrikt größere Aufmerksamkeit schenken, wenn dessen strategische Bedeutung wächst.

Fazit: Die Lieferketten von 2050 beginnen mit den Explorationen von heute

Der neue 21-jährige Liefervertrag von Almonty Industries zeigt eindrucksvoll, wie sich der Wolframmarkt verändert hat. Unternehmen sichern sich Rohstoffe heute nicht mehr nur für die nächsten Quartale, sondern teilweise für die nächsten Jahrzehnte. Dahinter steht die Erkenntnis, dass Versorgungssicherheit zu einem strategischen Wettbewerbsvorteil geworden ist. Während Produzenten wie Almonty Industries kurzfristig eine wichtige Rolle beim Aufbau westlicher Lieferketten spielen, richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auch auf die nächste Generation möglicher Projekte. Adelayde Exploration Inc. gehört als früher Explorer in einem strategisch wichtigen Wolframdistrikt zu genau dieser Gruppe. Ob daraus eines Tages eine produzierende Mine entsteht, lässt sich heute selbstverständlich nicht beurteilen. Klar ist jedoch: Wenn Industrieunternehmen ihre Rohstoffversorgung bereits bis weit in die Zukunft absichern, beginnt die Suche nach den Lieferanten von morgen nicht erst mit der Produktion - sondern mit der Exploration.

Quellen:

Almonty Industries - News: Sangdong Production & 21-Year Offtake Agreement

https://almonty.com/news/

Börse Express - Almonty Aktie: Vertrag mit GTP auf 21 Jahre

https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-vertrag-mit-gtp-auf-21-jahre-928415

Reuters - Tungsten tipped as answer to West's critical metals dilemma

https://www.reuters.com/markets/commodities/tungsten-tipped-answer-wests-critical-metals-dilemma-andy-home-2025-02-19/

European Commission - Critical Raw Materials Act

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en

USGS - Tungsten Statistics and Information

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information

Government of Canada - Nation-Building Projects

https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

Adelayde Exploration - Corporate News

https://www.adelaydeexploration.com/news

Adelayde Exploration - Projects

https://www.adelaydeexploration.com/projects

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Adelayde Exploration Inc.

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ISIN: CA0068131097

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