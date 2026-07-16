Wenn der Westen sofort neue Wolframminen braucht - aber ihre Entwicklung zehn Jahre dauern kann

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Noch vor wenigen Jahren war Wolfram ein Rohstoff, über den außerhalb der Bergbaubranche kaum gesprochen wurde. Heute beschäftigen sich Regierungen, Verteidigungsministerien und Industriekonzerne mit genau diesem Metall. Der Grund liegt auf der Hand: Wolfram ist unverzichtbar für moderne Rüstungssysteme, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt sowie hochpräzise Industriewerkzeuge. Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin den Großteil der weltweiten Produktion und Verarbeitung. Der Westen hat das Problem erkannt - doch zwischen Erkenntnis und Lösung liegt ein Zeitraum, den viele Anleger möglicherweise unterschätzen.

Mehr Geld löst das Problem nicht sofort

In den vergangenen Monaten wurden weltweit zahlreiche Programme angekündigt, um die Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu verbessern. Die USA bauen mit "Project Vault" strategische Reserven auf, Kanada unterstützt ausgewählte Rohstoffprojekte, Europa setzt mit dem Critical Raw Materials Act auf mehr Unabhängigkeit und auch Australien investiert Milliardenbeträge in kritische Mineralien. Doch all diese Programme stoßen an dieselbe Grenze: Eine Mine lässt sich nicht innerhalb weniger Monate bauen. Vom ersten geologischen Hinweis bis zur Produktion vergehen häufig acht bis zwölf Jahre. Exploration, Bohrprogramme, Ressourcenschätzungen, Umweltgenehmigungen, Machbarkeitsstudien, Finanzierung und schließlich der Minenbau benötigen Zeit - selbst wenn Politik und Kapitalmarkt Rückenwind geben.

Die Welt braucht Wolfram heute - nicht erst 2035

Genau darin liegt das eigentliche Dilemma. Der Bedarf an Wolfram steigt bereits heute. Verteidigungsunternehmen benötigen das Metall für panzerbrechende Munition und Raketensysteme. Die Luftfahrtindustrie verwendet Wolfram in hochtemperaturbeständigen Legierungen. Halbleiterhersteller setzen auf Wolfram in modernen Chips. Werkzeughersteller können auf Wolframkarbid kaum verzichten. Gleichzeitig verschärfen chinesische Exportkontrollen und der steigende Eigenbedarf die Lage zusätzlich. Selbst Unternehmen, die heute neue Projekte entwickeln, könnten frühestens in einigen Jahren zur Versorgung beitragen. Deshalb wird jeder Fortschritt bei bestehenden Projekten zunehmend aufmerksam verfolgt.

Warum Produzenten derzeit besonders gefragt sind

Von dieser Entwicklung profitieren zunächst Unternehmen, die bereits produzieren oder kurz vor der Produktion stehen. Ein prominentes Beispiel ist Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit der Wiederinbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea hat sich das Unternehmen zu einem der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframproduzenten entwickelt. Der Zeitpunkt hätte kaum günstiger sein können. Während westliche Staaten nach alternativen Lieferketten suchen, bringt Almonty zusätzliche Produktionskapazitäten in einem Markt auf den Weg, der seit Jahren unter strukturellem Angebotsdruck steht. Für viele Investoren ist Almonty deshalb zum Synonym für die neue Wolfram-Story geworden.

Doch jede produzierende Mine war einmal ein Explorer

Genau hier beginnt der zweite Teil der Geschichte. Jede heute produzierende Mine war irgendwann lediglich ein Explorationsprojekt. Ohne erfolgreiche Exploration entstehen keine neuen Ressourcen - und ohne neue Ressourcen entstehen keine zukünftigen Minen.

Deshalb richtet sich der Blick vieler Rohstoffinvestoren nach einer ersten Neubewertung etablierter Produzenten häufig auf Unternehmen, die sich noch in einer frühen Explorationsphase befinden. Natürlich gilt dabei: Exploration bleibt spekulativ. Nicht jedes Projekt führt zu einer wirtschaftlichen Lagerstätte. Dennoch bildet genau diese Phase die Grundlage jeder zukünftigen Rohstoffversorgung.

Adelayde arbeitet genau dort, wo Wolfram zunehmend strategisch wird

Vor diesem Hintergrund rückt auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) in den Fokus. Das Unternehmen befindet sich bewusst in einer frühen Explorationsphase und verfolgt mit seinem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick ein Projekt, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Gerade diese Nachbarschaft macht das Projekt interessant. Die benachbarte Sisson-Mine erhielt bereits rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium und wurde später von der kanadischen Regierung als eines der ersten "Nation-Building Projects" eingestuft. Adelayde selbst hat auf Sisson North zuletzt umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchungen abgeschlossen, die als Grundlage für zukünftige Explorationsarbeiten dienen sollen. Wichtig bleibt dabei: Die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte ist keine Garantie für eigene wirtschaftliche Mineralisierung. Sie sorgt jedoch dafür, dass Investoren einem gesamten Distrikt mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn dessen strategische Bedeutung wächst.

Die eigentliche Herausforderung beginnt erst jetzt

Der Westen kann Milliarden in kritische Rohstoffe investieren. Er kann Förderprogramme auflegen, Lieferketten diversifizieren und strategische Reserven aufbauen. Was er jedoch nicht beschleunigen kann, ist die Geologie. Neue Lagerstätten müssen zunächst gefunden, untersucht und entwickelt werden. Genau deshalb gewinnt Exploration in Zeiten knapper Rohstoffe wieder an Bedeutung. Denn die Projekte, die heute untersucht werden, könnten die Minen sein, auf die Industrie und Regierungen in zehn Jahren angewiesen sind.

Fazit: Die Uhr tickt bereits

Die Diskussion über Wolfram dreht sich häufig um Preise, Exportkontrollen oder geopolitische Spannungen. Der vielleicht wichtigste Faktor wird dabei oft übersehen: Zeit. Selbst wenn der Westen heute sämtliche notwendigen Investitionen beschließen würde, entstehen neue Wolframminen nicht über Nacht. Während Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) bereits einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der Lieferketten leisten, richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auch auf die nächste Generation möglicher Projekte. Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) gehört als früher Explorer in einem strategisch wichtigen Wolframdistrikt zu genau dieser Gruppe. Ob daraus eines Tages eine produzierende Mine entsteht, lässt sich heute nicht seriös beurteilen. Fest steht jedoch: Wenn der Westen langfristig unabhängiger von chinesischen Wolframlieferungen werden möchte, beginnt diese Entwicklung nicht mit der Mine - sondern mit der Exploration.

Quellen:

USGS - Tungsten Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information

Europäische Kommission - Critical Raw Materials Act: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/critical-raw-materials-act_en

Plansee Group - Statement zur Versorgungssicherheit bei Wolfram: https://www.plansee.com/de/news/statement-zur-wolframsituation-europa-exportiert-seine-eigene-rohstoffsicherheit.html

Adelayde Exploration Inc. - Unternehmensmeldungen: https://www.adelaydeexploration.com/news

Almonty Industries Inc. - Unternehmensmeldungen: https://almonty.com/news/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

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