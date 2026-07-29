Die nächste Rohstoffkrise kommt bestimmt, sie beginnt aber nicht in der Mine - sondern in der Fabrik

Anzeige / Werbung

Lange Zeit schien die Antwort auf die Rohstofffrage vergleichsweise einfach: Wenn der Westen unabhängiger von China werden möchte, braucht er mehr Minen. Tatsächlich investieren die USA, Kanada, Europa und Australien derzeit Milliardenbeträge in den Aufbau neuer Projekte für kritische Rohstoffe. Doch immer mehr Experten weisen darauf hin, dass genau dort möglicherweise gar nicht das größte Problem liegt. Denn eine Mine allein schafft noch keine unabhängige Lieferkette. Der eigentliche Engpass beginnt häufig erst nach dem Abbau - in den Fabriken, in denen aus Erz hochspezialisierte Industriematerialien entstehen. Gerade im Wolframmarkt könnte diese Erkenntnis den Unterschied zwischen einer funktionierenden und einer nur scheinbar unabhängigen Versorgung ausmachen.

Eine Wolframmine produziert noch kein fertiges Industrieprodukt

Viele Anleger stellen sich den Weg eines Rohstoffs vergleichsweise einfach vor: Erz wird gefördert, verkauft und anschließend von der Industrie genutzt. Tatsächlich ist dieser Prozess deutlich komplexer. Eine Wolframmine produziert zunächst lediglich ein Konzentrat. Erst danach beginnt eine aufwendige Weiterverarbeitung. Aus dem Konzentrat entstehen chemische Zwischenprodukte wie Ammoniumparawolframat (APT), anschließend Wolframoxid, Wolframpulver oder Wolframkarbid. Erst diese hochveredelten Materialien finden später ihren Weg in Präzisionswerkzeuge, Halbleiter, Flugzeugtriebwerke, medizinische Geräte oder moderne Rüstungssysteme. Jeder einzelne Verarbeitungsschritt erfordert spezialisiertes Know-how, moderne Industrieanlagen und über Jahre aufgebaute Lieferketten. Genau deshalb reicht eine neue Mine allein nicht aus.

China kontrolliert den wichtigsten Teil der Wertschöpfung

Während häufig über Chinas dominierende Rolle bei der Wolframförderung gesprochen wird, erhält ein anderer Aspekt deutlich weniger Aufmerksamkeit. China verfügt heute über einen Großteil der weltweiten Verarbeitungskapazitäten. Über Jahrzehnte entstand dort eine nahezu vollständige industrielle Wertschöpfungskette - vom Erzkonzentrat bis hin zu hochspezialisierten Wolframprodukten. Für westliche Industrien bedeutet das: Selbst wenn künftig mehr Wolfram außerhalb Chinas gefördert wird, müssen zahlreiche Verarbeitungsschritte noch immer außerhalb der eigenen Lieferketten erfolgen. Genau dieser Umstand gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte zuletzt, dass Exportbeschränkungen bei kritischen Rohstoffen weit über einzelne Metalle hinausreichen könnten. Betroffen wären ganze industrielle Lieferketten - von der Halbleiterindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Verteidigungstechnologie.

Deshalb entstehen heute komplette Lieferketten

Diese Entwicklung verändert auch die Rohstoffpolitik westlicher Staaten. Der Critical Raw Materials Act der Europäischen Union verfolgt ausdrücklich das Ziel, nicht nur neue Minen zu fördern, sondern sämtliche Stufen der Wertschöpfung innerhalb befreundeter Staaten auszubauen. Ähnliche Programme laufen inzwischen auch in den USA, Kanada und Australien. Es geht längst nicht mehr ausschließlich darum, wo ein Rohstoff gefördert wird. Entscheidend wird zunehmend, wo er verarbeitet wird, wer daraus Vorprodukte herstellt und welche Unternehmen am Ende die Industrie beliefern können. Der Wettbewerb verlagert sich damit von einzelnen Minen hin zu kompletten Lieferketten.

Warum Almonty mehr liefert als nur Wolfram

Wie wichtig diese Entwicklung geworden ist, zeigt derzeit Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit dem Produktionsstart der Sangdong-Wolframmine in Südkorea entsteht nicht nur zusätzliche Förderkapazität außerhalb Chinas. Gleichzeitig wurde der wichtigste Liefervertrag mit Global Tungsten & Powders, einer Tochtergesellschaft der nicht börsennotierten Plansee Group, auf 21 Jahre verlängert. Bemerkenswert ist dabei weniger die Laufzeit als die dahinterstehende Strategie. Industrieunternehmen möchten heute nicht nur sicherstellen, dass Wolfram gefördert wird. Sie möchten wissen, dass dieses Material über viele Jahre zuverlässig verarbeitet und innerhalb westlicher Lieferketten verfügbar bleibt. Genau deshalb gewinnen Partnerschaften zwischen Minenbetreibern und spezialisierten Verarbeitungsunternehmen immer stärker an Bedeutung.

Doch jede Lieferkette beginnt mit einer Lagerstätte

So wichtig Verarbeitungskapazitäten auch geworden sind - ohne neue Rohstoffprojekte lassen sich auch die modernsten Fabriken nicht auslasten. Die Lieferketten von morgen beginnen deshalb mit den Explorationsprojekten von heute. Jede produzierende Wolframmine war irgendwann lediglich eine geologische Anomalie auf einer Karte. Erst Exploration, Bohrprogramme und Ressourcenschätzungen schaffen die Grundlage dafür, dass Jahre später überhaupt neue Minen entstehen können. Gerade weil der Aufbau kompletter Lieferketten inzwischen Jahrzehnte umfasst, richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend wieder auf Unternehmen, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Natürlich bleibt Exploration spekulativ. Nicht jedes Projekt entwickelt sich zu einer wirtschaftlichen Lagerstätte. Dennoch entsteht genau hier die Basis jeder zukünftigen Rohstoffversorgung.

Adelayde arbeitet in einem Distrikt mit wachsender strategischer Bedeutung

Vor diesem Hintergrund könnte auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) stärker in den Fokus rücken. Das Unternehmen entwickelt mit dem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick ein frühes Explorationsprojekt, das unmittelbar an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Gerade dieser Standort besitzt inzwischen eine deutlich größere strategische Bedeutung als noch vor wenigen Jahren. Das benachbarte Sisson-Projekt erhielt bereits rund 29 Millionen CAD Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium und wurde später von der kanadischen Regierung als eines der ersten Nation-Building Projects ausgewählt. Adelayde selbst hat zuletzt umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchungen abgeschlossen, die als Grundlage weiterer Explorationsarbeiten dienen sollen. Wichtig bleibt dabei: Die räumliche Nähe zu einer bekannten Lagerstätte erlaubt keinerlei Rückschluss auf eine wirtschaftliche Mineralisierung auf dem eigenen Projekt. Sie zeigt jedoch, dass sich Adelayde in einem Distrikt befindet, dessen strategische Bedeutung im Zuge des Aufbaus westlicher Wolframlieferketten deutlich zugenommen hat.

Fazit: Die eigentliche Unabhängigkeit entsteht nicht erst in der Mine

Die Diskussion über kritische Rohstoffe konzentriert sich häufig auf neue Bergbauprojekte. Tatsächlich beginnt die eigentliche Herausforderung jedoch erst danach. Erst wenn Förderung, Verarbeitung und industrielle Weiterverarbeitung ineinandergreifen, entstehen Lieferketten, die den Westen langfristig unabhängiger machen können. Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) zeigen bereits, wie sich neue Minen mit langfristigen Industriepartnerschaften verbinden lassen. Gleichzeitig richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auch auf Explorationsunternehmen, die die Rohstoffbasis für diese zukünftigen Lieferketten schaffen könnten. Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) gehört als früher Explorer in einem strategisch wichtigen Wolframdistrikt zu genau dieser Gruppe. Ob daraus eines Tages eine produzierende Mine entsteht, lässt sich heute selbstverständlich nicht seriös beurteilen. Klar ist jedoch: Wenn der Westen seine Abhängigkeit von chinesischem Wolfram nachhaltig verringern möchte, wird die nächste Rohstoffkrise nicht allein in der Mine entschieden - sondern ebenso in den Fabriken, in denen daraus die Materialien für die Schlüsselindustrien von morgen entstehen.

Quellen:

International Energy Agency (IEA) - Global Critical Minerals Outlook 2025

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025

European Commission - Critical Raw Materials Act

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en

International Tungsten Industry Association (ITIA) - Tungsten Processing & Supply Chain

https://itia.info/

Almonty Industries - Sangdong Production & 21-Year Offtake Agreement

https://almonty.com/news/

Government of Canada - Nation-Building Projects

https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

Adelayde Exploration - Corporate News

https://www.adelaydeexploration.com/news

Adelayde Exploration - Projects

https://www.adelaydeexploration.com/projects

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources" oder "Nebenwerte".

Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

Disclaimer/Risikohinweis Adelayde Exploration

Interessenkonflikte: Mit Adelayde Exploration existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adelayde Exploration. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adelayde Exploration können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adelayde Exploration einsehen: https://www.adelaydeexp.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adelayde Exploration vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

The post Die nächste Rohstoffkrise kommt bestimmt, sie beginnt aber nicht in der Mine - sondern in der Fabrik appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA0068131097