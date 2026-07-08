Warum plötzlich jeder über Wolfram spricht - obwohl kaum jemand es kennt

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Noch vor wenigen Jahren war Wolfram ein Rohstoff für Spezialisten. Anleger sprachen über Gold, Kupfer, Lithium oder Uran. Wolfram blieb meist im Hintergrund, obwohl es in vielen Schlüsselindustrien längst unverzichtbar war. Genau das ändert sich jetzt. Plötzlich warnen Industrieunternehmen vor Engpässen. Regierungen bauen strategische Reserven auf. Rüstungsunternehmen und Hightech-Konzerne benötigen sichere Lieferketten. Und an der Börse zeigt Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX), wie schnell ein lange übersehener Rohstoff in den Fokus rücken kann.

Das Metall, das niemand sieht - aber fast jeder braucht

Wolfram ist kein Rohstoff für Schlagzeilen. Es steckt nicht sichtbar in Endprodukten wie Goldschmuck oder Lithiumbatterien. Trotzdem ist es für moderne Industrie kaum zu ersetzen. Seine extreme Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit machen es wichtig für Werkzeuge, Luftfahrt, Elektronik, Medizintechnik, Halbleiter und Verteidigungsanwendungen. Genau darin liegt die Brisanz. Viele westliche Industrien sind auf Wolfram angewiesen, während China weiterhin den Großteil der weltweiten Förderung und Verarbeitung kontrolliert. Wenn ein solcher Rohstoff knapp wird, geht es nicht mehr nur um höhere Preise. Es geht um Produktionsfähigkeit, Lieferketten und strategische Unabhängigkeit.

Wenn Plansee Alarm schlägt, hört die Industrie zu

Besonders bemerkenswert ist, dass die Warnungen nicht nur aus dem Rohstoffsektor kommen. Die Plansee Group (nicht börsennotiert), einer der wichtigsten Wolframverarbeiter außerhalb Chinas, fordert inzwischen einen deutlich strengeren Umgang mit Wolframschrotten. Der Gedanke dahinter ist einfach: Wenn Europa wertvolle Wolframschrotte exportiert, obwohl Recycling technisch möglich ist, verliert es eine strategische Rohstoffquelle. Plansee-Chef Karlheinz Wex formulierte es zugespitzt: Europa exportiere seine eigene Rohstoffsicherheit. Das ist ein starker Satz. Denn er zeigt, dass der Engpass nicht irgendwann in ferner Zukunft entstehen könnte. Er ist bereits heute in der Industrie angekommen.

Almonty hat gezeigt, was passieren kann

An der Börse ist Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) zum Referenzwert für viele Anleger geworden, die sich mit Wolfram beschäftigen. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea verfügt das Unternehmen über eines der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframprojekte weltweit. Für deutsche Rohstoffinvestoren ist Almonty längst mehr als nur ein Spezialwert. Die Aktie hat gezeigt, wie schnell ein Unternehmen neu bewertet werden kann, wenn ein lange ignorierter Rohstoff plötzlich strategische Bedeutung erhält. Doch genau hier beginnt die eigentliche Frage für Anleger: Wenn die etablierten Namen bereits stark im Fokus stehen, wohin wandert der Blick als Nächstes?

Nach den Produzenten kommt oft die zweite Reihe

Rohstoffzyklen folgen häufig einem bekannten Muster. Zuerst steigen die Produzenten, weil sie unmittelbar von höheren Preisen und steigender Nachfrage profitieren. Danach beginnen Anleger, nach kleineren Unternehmen zu suchen, die noch früher in der Entwicklung stehen, aber im selben Markt aktiv sind. Das ist keine Garantie für Erfolg. Frühphasen-Explorer bleiben hochspekulativ. Aber genau in solchen Marktphasen entstehen oft die spannendsten Beobachtungslisten. Denn wenn ein Rohstoff plötzlich strategisch wird, rücken nicht nur bestehende Minen in den Fokus. Auch Projekte in politisch stabilen Regionen werden neu betrachtet.

Warum Adelayde in diese Diskussion passt

Genau an dieser Stelle kommt Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) ins Spiel. Das Unternehmen ist ein Early-Stage-Explorer und sollte entsprechend eingeordnet werden. Es besitzt jedoch mit dem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick ein Projekt, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Diese Nachbarschaft ist deshalb interessant, weil die Sisson Tungsten Mine in den vergangenen Jahren politische und strategische Aufmerksamkeit erhalten hat. Das Projekt wurde durch staatliche Mittel unterstützt und später als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" ausgewählt. Natürlich ersetzt Nähe keine eigene Ressource. Sie garantiert keine Entdeckung und keine wirtschaftliche Lagerstätte. Aber sie kann dafür sorgen, dass Marktteilnehmer genauer hinschauen, wenn ein gesamter Distrikt durch geopolitische Entwicklungen aufgewertet wird. Adelayde hat auf Sisson North zuletzt geophysikalische Arbeiten abgeschlossen, darunter aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen. Solche Programme dienen dazu, mögliche Zielzonen für spätere Explorationsschritte zu definieren.

Vielleicht beginnt die Suche erst jetzt

Die spannendste Entwicklung am Wolframmarkt ist vielleicht nicht der aktuelle Preis. Es ist die Tatsache, dass der Rohstoff aus der Nische herausgetreten ist. Industriekonzerne sprechen über Recycling. Regierungen sprechen über Reserven. Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) werden neu bewertet. Und Anleger beginnen zu fragen, welche Unternehmen in der zweiten Reihe stehen könnten. Für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) ist genau dieses Umfeld relevant. Das Unternehmen ist noch weit von Produktion entfernt, aber es ist in einem Rohstoffsegment aktiv, das immer stärker in den Fokus rückt.

Fazit: Wenn ein unbekannter Rohstoff plötzlich bekannt wird

Wolfram war lange ein Metall, das kaum jemand kannte, aber viele Industrien dringend brauchten. Jetzt wird diese Abhängigkeit sichtbar. China kontrolliert große Teile der Lieferkette, westliche Unternehmen suchen Alternativen und Regierungen erkennen, dass Versorgungssicherheit nicht allein durch höhere Preise entsteht. Für Anleger bedeutet das: Der Wolframmarkt könnte sich weiter verändern. Die bekannten Namen stehen bereits im Rampenlicht. Doch oft beginnt die spannendste Suche erst dann, wenn Investoren nach der nächsten Ebene eines Rohstoffzyklus fragen. Ob Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) eines Tages zu den Gewinnern dieser Entwicklung gehören wird, kann niemand vorhersagen. Exploration bleibt spekulativ. Sicher ist jedoch: Wenn plötzlich jeder über Wolfram spricht, obwohl kaum jemand den Rohstoff vor wenigen Jahren auf dem Schirm hatte, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Unternehmen, die in diesem Markt bereits positioniert sind.

Quellen:

Plansee Group - Statement zur Wolframsituation: "Europa exportiert seine eigene Rohstoffsicherheit"

https://plansee-group.com/en/articles/detail/rohstoffsicherheit

Plansee Group - Stable and independent supply of tungsten

https://plansee-group.com/en/articles/detail/stabile-und-unabhangige-versorgung-mit-wolfram

Reuters - A tungsten-tipped answer to the West's critical metals dilemma

https://www.reuters.com/markets/commodities/tungsten-tipped-answer-wests-critical-metals-dilemma-andy-home-2025-02-19/

Adelayde Exploration - Completion of work programs at Sisson North and George Lake South

https://irw-press.com/en/adelayde-exploration-completes-work-programs-on-the-sisson-north-tungsten-project-and-the-george-lake-south-tungsten-antimony-project-in-new-brunswick/

Almonty Industries - Sangdong Mine processing operations

https://almonty.com/almonty-commences-processing-operations-at-sangdong-mine/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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