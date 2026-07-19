21 Jahre Planungssicherheit: Warum Almonty zeigt, worauf es bei Wolfram künftig wirklich ankommt - und weshalb auch Explorer wie Adelayde genauer beobachtet werden könnten

Anzeige / Werbung

Noch vor wenigen Jahren wurde der Erfolg eines Bergbauunternehmens vor allem daran gemessen, ob es eine Mine in Produktion bringen konnte. Heute scheint das nicht mehr auszureichen. Im Markt für kritische Rohstoffe rückt eine andere Frage immer stärker in den Mittelpunkt: Wer kann über Jahrzehnte zuverlässig liefern? Genau diese Entwicklung zeigt sich derzeit eindrucksvoll am Beispiel von Almonty Industries. Gleichzeitig könnte sie auch den Blick auf kleinere Explorationsunternehmen verändern.

Nicht nur Produktion zählt - sondern langfristige Versorgung

Mit der Inbetriebnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea hat Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Fast noch bemerkenswerter als der Produktionsstart selbst ist jedoch die neue Vereinbarung mit Global Tungsten & Powders, einer Tochter der Plansee Group. Der bisherige Abnahmevertrag wurde von 15 auf 21 Jahre verlängert. Gleichzeitig steigt das vereinbarte Liefervolumen deutlich, ebenso wie die Preisbasis. Rund 90 Prozent der geplanten Phase-1-Produktion sollen damit bereits langfristig vermarktet sein. Das sendet ein starkes Signal: Für viele industrielle Abnehmer scheint heute nicht mehr allein der aktuelle Wolframpreis entscheidend zu sein - sondern die Sicherheit, überhaupt Material zu erhalten.

Warum Wolfram plötzlich anders bewertet wird

Wolfram gehört zu den Rohstoffen, die sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert haben. Das Metall wird in Hartmetallwerkzeugen, Halbleitern, Flugzeugtriebwerken, Medizintechnik sowie zahlreichen militärischen Anwendungen eingesetzt. Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin den überwiegenden Teil der weltweiten Förderung und Verarbeitung. Exportbeschränkungen und steigender Eigenbedarf haben den Markt zusätzlich angespannt. Die Folge: Unternehmen beginnen nicht erst dann nach Lieferanten zu suchen, wenn Material knapp wird. Sie sichern sich Versorgung mittlerweile für Jahrzehnte. Genau deshalb gewinnen Produzenten außerhalb Chinas strategisch an Bedeutung.

Planungssicherheit wird zum Wettbewerbsvorteil

Der neue Vertrag von Almonty zeigt einen Trend, der weit über das Unternehmen hinausreichen dürfte. Früher wurden Rohstofflieferungen häufig kurzfristiger abgeschlossen. Heute entstehen langfristige Partnerschaften, die beiden Seiten Planungssicherheit geben. Industrieunternehmen können ihre Produktion absichern. Produzenten erhalten verlässliche Cashflows und erleichtern dadurch Finanzierung und Projektentwicklung. Gerade bei kapitalintensiven Minenprojekten wird dieser Punkt immer wichtiger.

Jede langfristige Lieferquelle beginnt mit Exploration

So beeindruckend Produzenten wie Almonty derzeit auftreten - jede dieser Minen war irgendwann lediglich ein Explorationsprojekt. Ohne Exploration entstehen keine neuen Ressourcen. Ohne neue Ressourcen entstehen keine neuen Minen. Und ohne neue Minen lassen sich die westlichen Lieferketten langfristig kaum diversifizieren. Deshalb beginnt sich der Kapitalmarkt zunehmend auch wieder für Unternehmen zu interessieren, die sich noch deutlich früher in der Wertschöpfungskette befinden. Natürlich gilt weiterhin: Exploration bleibt spekulativ und garantiert keine wirtschaftliche Lagerstätte. Dennoch bildet genau diese Phase die Grundlage jeder zukünftigen Rohstoffversorgung.

Adelayde arbeitet in einem Distrikt, der strategisch an Bedeutung gewinnt

Vor diesem Hintergrund könnte auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Das Unternehmen entwickelt mit dem Sisson North Tungsten Project ein Explorationsprojekt in New Brunswick, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Gerade diese Nachbarschaft macht den Standort interessant. Die benachbarte Sisson-Mine erhielt bereits erhebliche Unterstützung durch die kanadische Regierung sowie das US-Verteidigungsministerium und wurde später als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" eingestuft. Adelayde selbst hat dort bereits umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchungen abgeschlossen und schafft damit die Grundlage für weitere Explorationsprogramme. Wichtig bleibt dabei: Die räumliche Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte erlaubt keinerlei Rückschluss auf eine wirtschaftliche Mineralisierung auf dem eigenen Projekt. Sie kann jedoch dazu beitragen, dass ein gesamter Distrikt stärker in den Fokus von Investoren rückt.

Vielleicht verändert sich gerade die gesamte Bewertungskette

Interessant ist, dass sich die Diskussion im Rohstoffsektor zunehmend verschiebt. Früher standen vor allem Metallpreise im Mittelpunkt. Heute spielen zusätzlich geopolitische Stabilität, Herkunft der Rohstoffe, langfristige Lieferverträge und Versorgungssicherheit eine immer größere Rolle. Unternehmen werden dadurch nicht mehr ausschließlich nach ihren Reserven bewertet, sondern auch danach, welchen Beitrag sie künftig zu stabilen Lieferketten leisten könnten. Genau deshalb beobachten Investoren mittlerweile nicht nur Produzenten, sondern verstärkt auch Explorationsunternehmen in politisch stabilen Regionen.

Fazit: Der Markt denkt plötzlich in Jahrzehnten

Der neue 21-jährige Liefervertrag von Almonty Industries verdeutlicht, wie stark sich der Wolframmarkt verändert hat. Es geht längst nicht mehr ausschließlich um den nächsten Quartalsbericht oder kurzfristige Preisbewegungen. Es geht um Versorgungssicherheit über Jahrzehnte. Für Produzenten schafft das Planungssicherheit. Für Industrieunternehmen stabile Lieferketten. Und für Explorationsunternehmen eröffnet sich möglicherweise eine neue Aufmerksamkeit, wenn sie Projekte in strategisch wichtigen Regionen entwickeln. Adelayde Exploration gehört als früher Explorer in einem solchen Wolframdistrikt zu genau dieser Gruppe. Ob daraus später eine wirtschaftliche Mine entsteht, lässt sich heute nicht seriös beurteilen. Fest steht jedoch: Wenn Abnehmer bereits Verträge über mehr als zwei Jahrzehnte abschließen, scheint der Markt eines klar erkannt zu haben - kritische Rohstoffe werden nicht nur für die nächsten Jahre gebraucht, sondern für die nächsten Generationen.

Quellen:

Almonty Industries - News Release: Sangdong Mine production start & amended 21-year offtake agreement with Global Tungsten & Powders: https://almonty.com/news/

Börse Express - Almonty Aktie: Vertrag mit GTP auf 21 Jahre: https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-vertrag-mit-gtp-auf-21-jahre-928415

AD HOC NEWS - Die Almonty Industries Aktie bleibt vom Wolframerz-Geschäft gestützt: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/die-almonty-industries-aktie-bleibt-vom-wolframerz-geschaeft-gestuetzt/69775151

Plansee Group - Tungsten supply & recycling information: https://www.plansee.com/en/materials/tungsten.html

Adelayde Exploration - Corporate News & Project Updates: https://www.adelaydeexploration.com/news

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources" oder "Nebenwerte".

Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

Disclaimer/Risikohinweis Adelayde Exploration

Interessenkonflikte: Mit Adelayde Exploration existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adelayde Exploration. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adelayde Exploration können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adelayde Exploration einsehen: https://www.adelaydeexp.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adelayde Exploration vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

The post 21 Jahre Planungssicherheit: Warum Almonty zeigt, worauf es bei Wolfram künftig wirklich ankommt - und weshalb auch Explorer wie Adelayde genauer beobachtet werden könnten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA0068131097,CA0203987072