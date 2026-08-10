Mit der Almonty-Aktie geht es dieser Tage wieder stark bergauf. Nachdem der Kurs des Wolframproduzenten in der letzten Handelswoche um satte +28% zugelegt hat, startet Almonty mit einem Plus von über +2% auch freundlich in die neue Woche. Was treibt den Kurs der Almonty-Aktie momentan wieder so stark nach oben und können Anleger mit einer Fortsetzung der Kurssteigerungen rechnen? Geht den USA die Munition aus? Die Almonty-Aktie profitiert aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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