An den Börsen rücken derzeit Unternehmen in den Fokus, die von langfristigen Megatrends wie Drohnenabwehr, kritischen Rohstoffen, Raumfahrt und künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Besonders DroneShield, Almonty Industries und SpaceX stehen bei Kleinanlegern hoch im Kurs, setzen aber auf drei sehr unterschiedliche Zukunftswetten - mit erheblichen Wachstumschancen, aber auch entsprechend hohen Risiken. DroneShield-Aktie DroneShield profitiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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