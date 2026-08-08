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WKN: A2QL4H | ISIN: US88262P1021 | Ticker-Symbol: 9WY
Stuttgart
07.08.26 | 21:55
295,60 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
USA 500
1-Jahres-Chart
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
296,80297,2013:04
291,80297,6007.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALMONTY
ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALMONTY INDUSTRIES INC12,180-0,73 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG84,70+2,05 %
ROCKET LAB CORPORATION71,80+0,28 %
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION295,600,00 %
VINCORION SE19,745+0,77 %
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