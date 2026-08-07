Kalenderwoche 32 am KMU-Anleihemarkt Die PANDION AG kann ihre am 5. August fällige Zinszahlung auf ihre Unternehmensanleihe 2021/2028 aufgrund einer kurzfristig entstandenen Liquiditätslücke zunächst nicht fristgerecht leisten. Auslöser ist der unerwartete Rückzug eines Finanzierungspartners. Das PANDION-Management arbeitet derzeit an einer Schließung der Finanzierungslücke, führt Gespräche mit Finanzierungspartnern und prüft verschiedene Optionen. Über die weitere Vorgehensweise will PANDION die Anleihegläubiger Anfang September im Rahmen eines Webcasts informieren.Die EPH Group AG rückt den Kapitalmarkt weiter in den Fokus und kündigt die geplante Emission einer neuen besicherten Tourismus-Unternehmensanleihe 2026/33 mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Mio. Euro an. Parallel dazu hat das Unternehmen die Frist für die laufende Kapitalerhöhung bis Ende November verlängert, um weitere Investorengespräche abzuschließen und die Eigenkapitalbasis für den weiteren Ausbau der Projektpipeline zu stärken. Die PAUL Tech AG hat derweil nach ihrer strategischen Neuausrichtung auf PAUL Net Zero einen Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2025 ausgewiesen und einen positiven Ausblick für 2026 gegeben. Im Mittelpunkt steht nun die Refinanzierung der Ende 2026 fälligen Unternehmensanleihe über 35 Mio. Euro, über die die Gesellschaft nach eigenen Angaben bereits intensive Gespräche mit Fremd- und Eigenkapitalgebern führt. Äußerst gute Nachrichten kommen von der Deutschen Rohstoff AG, die aufgrund einer deutlich über den Erwartungen liegenden Produktion ihrer US-Bohrungen sowie einer Ausweitung des Bohrprogramms ihre Umsatz- und EBITDA-Prognosen für die Jahre 2026 und 2027 angehoben hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Aktienrückkauf-Programm bereits mehrere Monate früher als geplant abgeschlossen. Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat in den vergangenen Tagen ihre bestehende Stillhaltevereinbarung ...

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