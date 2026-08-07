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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
07.08.26 | 17:35
27,250 Euro
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Aktienmarkt
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MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
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27,05027,40018:17
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABO ENERGY
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA3,515-1,95 %
ASG ENERGIEINVEST GMBH--
DEUTSCHE ROHSTOFF AG84,70+2,05 %
EPH GROUP AG14,9000,00 %
EVERYIELD AG19,950+897,50 %
JADEHAWK CAPITAL SARL99,00-0,95 %
LEEF BLATTWERK GMBH98,900,00 %
LR HEALTH & BEAUTY SE71,000,00 %
MUTARES SE & CO KGAA27,250+0,37 %
PAUL TECH AG89,35+3,03 %
PFERDEWETTEN.DE AG2,060-0,96 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA0,8240,00 %
PNE AG10,3800,00 %
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