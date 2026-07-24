Kalenderwoche 30 am KMU-Anleihemarkt Mit der Haller GmbH betritt in diesen Tagen eine neue Emittentin aus dem Logistik-Branche den KMU-Anleihemarkt. Das in Gersthofen bei Augsburg ansässige Unternehmen begibt mit dem zweijährigen "Clean Mobility Bond I" ihre Debütanleihe mit einem Volumen von bis zu 7,5 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,0 % p.a. Die Mindestanlagesumme in den Kurzläufer-Bond beträgt 10.000 Euro. Die Emissionserlöse sollen in die Anschaffung von 32 emissionsfreien Nutzfahrzeugen - darunter batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lkw - sowie in die Vorfinanzierung bereits bewilligter Bundesförderprogramme fließen. Die Fahrzeuge sollen anschließend langfristig an Logistikunternehmen vermietet werden. Einen weiteren Anleihe-Platzierungserfolg kann die reconcept GmbH in dieser Woche vermelden. Der 7,75 %-Green Global Energy Bond II ist im aufgestockten Volumen von 12,5 Mio. Euro vollständig platziert worden und setzt damit die erfolgreiche Platzierungsserie des Erneuerbare-Energien-Spezialisten fort. Die Mittel sollen in Wind-, Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte in Deutschland, Finnland und Kanada investiert werden. Zusammen mit der ersten Green-Bond-Tranche hat reconcept damit nahezu das maximale Gesamtemissionsvolumen von 25 Mio. Euro erreicht. Auch die Deutsche Rohstoff AG sorgt erneut für positive Nachrichten und hebt ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ein weiteres Mal an. Hintergrund ist der Verkauf von 5 Mio. Aktien der Beteiligung Almonty Industries, aus dem ein Ergebnisbeitrag von rund 65 Mio. Euro erzielt worden ist. Die Umsatzprognose hat das Unternehmen unverändert bestätigt. INFO: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick > Anleihen Finder ...

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