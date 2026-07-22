EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums



22.07.2026 / 20:45 CET/CEST

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Wie mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 22.07.2026 veröffentlicht, hat die CHAPTERS Group AG erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die Ausgabe von 1.521.938 neuen Aktien zu EUR 42,00 je Aktie fließen dem Unternehmen ca. EUR 64 Mio. Eigenkapital zu. Die Transaktion wurde von vier der größten langfristigen Aktionäre des Unternehmens unterstützt, darunter Mitch Rales, Stravaigin, das Family Office von Daniel Ek und Sator Grove Holdings, sowie von einem weiteren institutionellen Aktionär. Dies unterstreicht zusätzlich ihr gemeinsames Bekenntnis zur langfristigen Wachstumsstrategie von CHAPTERS. Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, kommentiert: "Wir freuen uns darauf, CHAPTERS durch die Kombination aus starkem organischem Wachstum und gezielten Akquisitionen weiter aufzubauen. Über die gesamte Gruppe hinweg sehen wir vielfältige Möglichkeiten, Kapital in unsere bestehenden Unternehmen zu reinvestieren. Zugleich wird unsere Pipeline an herausragenden Softwareunternehmen, die die CHAPTERS-Familie langfristig hervorragend ergänzen würden, zunehmend attraktiver. Die heutige Kapitalerhöhung verschafft uns zusätzliche Flexibilität, diese Chancen zu nutzen. Unser besonderer Dank gilt unseren größten langfristigen Aktionären, die diese Finanzierung mitgetragen haben. Ihr anhaltendes Vertrauen bestärkt uns in unserem langfristigen Ansatz. Besonders stolz bin ich darauf, dass unser Team nicht nur attraktive Akquisitionen identifiziert, sondern die erworbenen Unternehmen auch weiter verbessert und zugleich das organische Wachstum im gesamten Portfolio stärkt - wie die jüngste Anhebung unserer Prognose für das organische Wachstum zeigt. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus disziplinierter Kapitalallokation, operativer Exzellenz und einer wachsenden Pipeline an Akquisitionsmöglichkeiten CHAPTERS eine hervorragende Grundlage für langfristige Wertschöpfung bietet."



22.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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