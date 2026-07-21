Mit über 1.000 Teilnehmern, prominenten Speakern und zahlreichen Insights zu Impact-Investing-Themen hat das diesjährige International Impact Forum (IIF) in Frankfurt einen neuen Teilnehmerrekord erreicht. Hauptsponsor der Veranstaltung war die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408). Unter dem Motto "Bridging Purpose and Performance" versammelten sich erneut Top-Experten und prominente Gesichter der Impact-Szene. Gerade im Kontext multipler globaler Krisen, so der Tenor des Tages, ist Impact Investing wichtiger denn je. Die DN Group AG treibt mit der International-Impact-Forum-Reihe einen kontinuierlichen Dialog in wichtigen Finanzzentren voran; 2026 hatte die Reihe bereits in Monaco Station gemacht.

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International Impact Forum in Frankfurt erreicht Teilnehmerrekord

Die Veranstaltung startete mit einer hochkarätig besetzten Panelrunde. Der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp, die Unternehmerin und Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung Dr. Brigitte Mohn sowie die erfolgreiche Gründerin Lea-Sophie Cramer diskutierten über Nachhaltigkeit und Verantwortung im Unternehmertum. Insbesondere in Zeiten multipler geopolitischer Krisen und Herausforderungen sei das Thema soziale Verantwortung wichtiger denn je, zeigte sich Dr. Mohn überzeugt.

"Soziale Verantwortung und unternehmerisches Handeln leben wir seit 7 Generationen auch in der Familie und im Unternehmen Bertelsmann. Soziale Verantwortung geht über die Verantwortung für das Unternehmen deutlich hinaus", betonte Dr. Mohn. Auch für Wolfgang Grupp ist dies ein wichtiger Aspekt, um unternehmerisch langfristig erfolgreich zu sein. "Es ist wichtig, als Unternehmer eine Vorbildfunktion für seine Mitarbeiter zu haben. Dazu gehört auch, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und entfalten können."

Bei Trigema gehen Nachhaltigkeit und Unternehmertum Hand in Hand: "Je nachhaltiger ich mit den Ressourcen umgehe, desto besser geht es den Menschen, der Gesellschaft und damit unserem Unternehmen", erklärte Grupp. Für Mohn sind Nachhaltigkeit und gewinnorientiertes Unternehmertum ebenfalls kein Widerspruch, sondern die Basis für langfristigen Erfolg. In Zeiten globaler Unsicherheiten sei es umso wichtiger, als Unternehmer Haltung zu zeigen, waren sich die Panelteilnehmer einig. "Die Unternehmen, die Haltung zeigen und Nachhaltigkeit konsequent in den Fokus nehmen, werden belohnt. Somit ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor", erklärte die erfolgreiche Start-up-Investorin Lea-Sophie Cramer.

In den nachfolgenden Panels stand die zentrale Bedeutung des Impact Investings im Mittelpunkt. So diskutierten DN Group AG-Vorstand Dr. Andreas Rickert, die Impact-Investorin Kelley Luyken, die Geschäftsführerin der Bundesinitiative Impact Investing Susanne Bregy und die EBRD-Geschäftsführerin Maya Hennerkes über aktuelle Trends und Entwicklungen des Impact Investings in Deutschland und der Welt. Einig waren sich die Speaker, dass Impact Investments keine Nische mehr seien, sondern eine Notwendigkeit, und dass für die Finanzierung von Nachhaltigkeit deutlich mehr privates Kapital mobilisiert werden sollte.

Im Laufe des Nachmittags stellten schließlich zahlreiche Impact-Unternehmen wie unter anderem Soapeya, Algene und Epix Sports ihr Geschäftsmodell vor und untermauerten damit die hohe Bedeutung von Nachhaltigkeit und Unternehmertum.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group AG: "Wir haben es heute in nahezu jedem Panel gehört: Die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist nicht mehr zu stoppen. Je komplexer und herausfordernder die globalen Krisen werden, desto wichtiger sind Impact-Unternehmen, die einen klar positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Dabei gehen eine messbare soziale und ökologische Wirkung und eine ökonomische Rendite Hand in Hand."

Das nächste IIF findet am 24. September statt, wenn die erfolgreiche Veranstaltungsreihe in Zürich fortgesetzt wird.

Über die DN Group AG

Die DN Group AG investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group AG einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group AG verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Ausrichtung und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

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