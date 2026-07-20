Mitteilung der DN Group AG: Beteiligung Algene erhält Zertifizierung nach GMP-Standard für Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie - Prozesse und Produktionsanlagen entsprechen DIN-Norm und erfüllen hohe Qualitäts- und Hygienestandards der Food- und Kosmetikindustrie - Skalierbarkeit der Produktion im Industriemaßstab bestätigt Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) berichtet über aktuelle Entwicklungen bei ihrer Beteiligung Algene Holding SE ("Algene"). Algene hat eine Zertifizierung nach GMP-Standard ("Good-Manufacturing-Practice") von der Quantum Quality ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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