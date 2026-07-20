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DN Group AG: Beteiligung Algene erhält Zertifizierung nach GMP-Standard für Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie
Algene hat kürzlich bereits erstmals hochreine Mikroalgen im Industriemaßstab geerntet und dabei einen Ertrag von 4.500 Litern erzielt (siehe Corporate News vom 13. Juli 2026). Derzeit befindet sich die DN Group-Beteiligung in fortgeschrittenen Gesprächen für Partnerschaften mit namhaften Kunden aus der Kosmetikindustrie.
Ole Nixdorff, CEO der DN Group: "Mit der GMP-Zertifizierung liegt nun auch eine wichtige regulatorische Voraussetzung für die industrielle Produktion und Vermarktung unserer hochreinen Mikroalgen vor. Algene ist somit in der Lage, große Player aus der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie zu beliefern und damit am stark wachsenden Markt für Mikroalgen zu partizipieren."
Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit
Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.
Investor Relations und Media Relations
edicto GmbH
www.dn-ag.com
20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DN Group AG
|Unterschweinstiege 2-14
|60549 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@dn-ag.com
|ISIN:
|DE000A3DW408, DE000A383XXX
|WKN:
|A3DW40
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2368508
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2368508 20.07.2026 CET/CEST