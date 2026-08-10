Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH



10.08.2026 / 15:03 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 10.08.2026 Target price: €115 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 105.00 to EUR 115.00.



Abstract:

Stronger than expected production from new wells which have come online over the past three months has prompted DRAG to announce an expansion of the 2026 drilling programme from 26 to 32 gross wells. 2026 CAPEX is now expected to be €310m-€330m - an increase of 42% over the previous guidance of €220m-€230m. 2026 production guidance rises by 10% from 17,000-18,000 boepd (barrels of oil equivalent per day) to 18,500-20,000 boepd while 2026 revenue guidance is now 15% higher at €300m-€320m (previously: €260m-€280m). The increase in revenue guidance is higher than the corresponding figure for production because new wells generate a higher proportion of more valuable oil and a lower proportion of less valuable gas than established wells. New EBITDA guidance is €380m-€400m (previously: €355m-€375m). The H1/26 results (due on 19 August) will include a €15m impairment of the company's wells in Colorado. The impairment reflects higher costs for workover activities and in some cases lower than expected production volumes from existing wells. Colorado was the primary focus of development activity during 2016 to 2021. DRAG is now focused on Wyoming which accounted for 82% of oil and gas production by volume in 2025. Adjusting our valuation model for the impact of the expanded drilling programme causes us to raise our price target from €105 to €115 (upside: 37%). We maintain our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 105,00 auf EUR 115,00.



Zusammenfassung:

Die stärker als erwartet ausgefallene Förderung aus neuen Bohrlöchern, die in den letzten drei Monaten in Betrieb genommen wurden, hat DRAG dazu veranlasst, eine Ausweitung des Bohrprogramms für 2026 von 26 auf 32 Bruttobohrlöcher anzukündigen. Die Investitionsausgaben (CAPEX) für 2026 werden nun auf €310 Mio. bis €330 Mio. geschätzt - ein Anstieg um 42 % gegenüber der bisherigen Prognose von €220 Mio. bis €230 Mio. Die Produktionsprognose für 2026 steigt um 10 % von 17.000-18.000 boepd (Barrel Öläquivalent pro Tag) auf 18.500-20.000 boepd, während die Umsatzprognose für 2026 nun um 15 % höher bei €300 Mio. bis €320 Mio. liegt (zuvor: €260 Mio. bis €280 Mio.). Der Anstieg der Umsatzprognose fällt stärker aus als der entsprechende Wert für die Produktion, da neue Bohrlöcher einen höheren Anteil an wertvollerem Öl und einen geringeren Anteil an weniger wertvollem Gas liefern als bereits etablierte Bohrlöcher. Die neue EBITDA-Prognose liegt bei €380 Mio. bis €400 Mio. (zuvor: €355 Mio. bis €375 Mio.. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (Veröffentlichung am 19. August) werden eine Wertminderung in Höhe von €15 Mio. für die Bohrlöcher des Unternehmens in Colorado enthalten. Die Wertminderung spiegelt höhere Kosten für Aufwältigungsarbeiten sowie in einigen Fällen geringere Produktionsmengen als erwartet aus bestehenden Bohrlöchern wider. Colorado stand im Zeitraum 2016 bis 2021 im Mittelpunkt der Erschließungsaktivitäten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt nun auf Wyoming, auf das im Jahr 2025 82 % der Öl- und Gasproduktion (nach Volumen) entfielen. Die Anpassung unseres Bewertungsmodells an die Auswirkungen des erweiterten Bohrprogramms veranlasst uns, unser Kursziel von €105 auf €115 anzuheben (Aufwärtspotenzial: 37 %). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



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Herr Gaurav Tiwari

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