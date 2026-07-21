Erneut erfolgreiche Anleihe-Emission Die reconcept GmbH hat ihren 7,75 %-Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460XXX) im aufgestockten Volumen von 12,5 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Es ist die nächste Vollplatzierung einer reconcept-Anleihe und bestätigt einmal mehr das hohe Investoreninteresse an dem Erneuerbare Energien-Unternehmen. Die Emissionserlöse sollen in die Entwicklung von Wind-, Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland, Finnland und Kanada fließen und den Ausbau der internationalen Projektpipeline vorantreiben. Zusammen mit der Tranche des Green Global Energy Bond I (ISIN: DE000A4DFXXX, platziertes Volumen von 10,73 Mio. Euro) hat reconcept damit das ursprünglich angestrebte Gesamtplatzierungsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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