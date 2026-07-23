Mitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen von paragon für 2025 zeigen starke Ergebnissteigerung trotz Umsatzrückgang - Umsatz in 2025 durch geringes Abrufniveau der Kunden bzw. Auslaufen verschiedener Modelle um 18,6% auf 110,9 Mio. € zurückgegangen - EBITDA ggü. Vorjahr um 0,6 Mio. € auf 14,9 Mio. € trotz Umsatzrückgang gestiegen- EBITDA-Marge verbessert sich auf 13,4% nach 10,4% im Vorjahr; Maßnahmen und strikte Kostendisziplin wirken - Das EBIT stieg von 3,3 Mio.€ (2024) auf 5,2 Mio.€ (2025) - eine Steigerung um 58,3% - Die EBIT-Marge verbesserte sich von 2,4% im Vorjahr auf 4,7%in 2025 - Konzernergebnis steigt um 7,9 Mio. € auf positive 1,2 Mio. € - Automotive-Auftragseingang mit 215 Mio. €; sehr ermutigende Auftragsbasis für 2028ff. - Prognose für 2026 bei 110 Mio. € bis 115 Mio. € Umsatz mit einer EBITDA-Marge von 13% paragon [ISIN DE0005558696] gibt vorläufige Zahlen für das Jahr 2025 bekannt. Zwar ist der Umsatz im vergangenen Jahr auf 110,9 Mio. € zurückgegangen, doch gleichzeitig konnte durch die durchgeführten Maßnahmen und Kostendisziplin das EBITDA um 0,6 Mio. € auf 14,9 Mio. € gesteigert werden. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 13,4% (Vj. 10,4%). Das Konzernergebnis ist nunmehr positiv. Der ostwestfälische Autozulieferer will im laufenden Jahr die Umsätze auf dem Niveau 110 bis 115 Mio. € halten und eine EBITDA-Marge von 13% erzielen. Neue Aufträge werden erst in 2027/2028 spürbar zum Umsatz beitragen. Endgültige Zahlen werden nach Abschluss der Prüfungshandlungen der Wirtschaftsprüfer veröffentlicht. Die Abrufe der Kunden von paragon verblieben im vergangenen Jahr auf niedrigem Niveau und gingen wegen der Absatzschwierigkeiten der Autohersteller in China, dem US-Zoll-Thema und dem durch die EU-Regeln für den ...

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