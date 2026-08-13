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WKN: A16140 | ISIN: DE000A161408 | Ticker-Symbol: HFG
Xetra
13.08.26 | 16:52
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Handel/E-Commerce
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JOST WERKE SE56,60+1,98 %
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RWE AG59,30+2,92 %
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