Die Vincorion-Aktie hat bislang mit keiner besonders starken Börsen-Performance auf sich aufmerksam gemacht. Seit dem Börsengang des deutschen Rüstungsunternehmens hat der Kurs nur minimal zugelegt. Doch am Donnerstagvormittag ist die Vincorion-Aktie mit einem Kurssprung von über +12% einsamer Spitzenreiter im SDAX. Was beflügelt den Rüstungselektronikhersteller und ist die Aktie doch der beste deutsche Rüstungstitel? Bärenstarkes Wachstum Beflügelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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