WEDEL (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Die Nachfrage sei unverändert hoch, so Unternehmenschef Kajetan von Mentzingen am Donnerstag laut Mitteilung. Die Jahresziele bestätigte er. Beim Umsatz peilt Vincorion nun jedoch das obere Ende der ausgegebenen Spanne von 280 bis 320 Millionen Euro an. Die operative Marge (Ebit-Marge) wird weiter bei 18 bis 19 Prozent erwartet. Bei den Anlegern kam das überaus gut an.

Für die im SDax gelistete Aktie ging es zuletzt um fast 15 Prozent auf 22,13 Euro kräftig nach oben. Damit notierte sie an der Spitze im Kleinwerteindex. Anfang Mai war sie auf ein Rekordhoch bei 23,90 Euro gestiegen, bevor es erst einmal wieder nach unten ging. Vincorion war erst Ende März zu 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Für die Aktionäre der ersten Stunde liegt das Plus bei rund 30 Prozent.

Branchenexperte David Perry von der US-Bank JPMorgan äußerte sich beeindruckt zu dem starken Abschneiden des Unternehmens im abgelaufenen Quartal. Er rechnet daher mit deutlich steigenden Analystenschätzungen für den Jahresumsatz.

Der Auftragseingang von Vincorion stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 33,9 auf 180,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Wedel mitteilte. Damit sitzt Vincorion auf einem Auftragsbuch von rund 1,2 Milliarden Euro. Ein Großteil des für 2026 geplanten Umsatzes sei dabei bereits gedeckt.

Der Umsatz kletterte, wie bereits im Juli auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt um 44,5 Prozent auf 81,2 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um mehr als ein Drittel auf 16 Millionen Euro zu. Die entsprechende operative Marge sank von 21,1 auf 19,7 Prozent.

Vincorion gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik, dann übernahm der britische Investor Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Mit dem Börsengang machten sie Kasse, blieben in der Folge aber Hauptaktionär.

Als Rüstungszulieferer stellt Vincorion Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz. Das Unternehmen hat rund 1.000 Mitarbeiter./err/mis/jha/