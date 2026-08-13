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WKN: A16140 | ISIN: DE000A161408 | Ticker-Symbol: HFG
Xetra
13.08.26 | 13:27
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Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
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ECKERT & ZIEGLER
ECKERT & ZIEGLER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ECKERT & ZIEGLER SE13,310-3,20 %
ENERGIEKONTOR AG32,100-6,96 %
EVOTEC SE3,620-5,97 %
GRENKE AG11,640-1,19 %
HELLOFRESH SE3,454+0,52 %
INDUS HOLDING AG33,050+7,65 %
LANXESS AG14,710-7,72 %
RHEINMETALL AG1.191,60+2,00 %
RWE AG58,92+2,26 %
SECUNET SECURITY NETWORKS AG194,20+4,75 %
THYSSENKRUPP AG12,980+4,68 %
TKMS AG & CO KGAA101,80+8,07 %
VINCORION SE21,820+13,06 %
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