Das sieht richtig übel aus: Im frühen Handel gerät eine Aktie aus dem MDAX kräftig unter Druck. Um satte sieben Prozent knicken die Anteilscheine von Lanxess ein. Der Grund ist eine sehr pessimistische Einschätzung von Berenberg-Analyst Sebastian Bray, der sein Kursziel für den Spezialchemiekonzern nun deutlich gekappt hat. Demnach dürfte seinen Berechnungen zufolge das Papier bis auf 13,80 Euro nachgeben. Dementsprechend lautet seine Einschätzung nun "Sell". Zuvor lag Brays Kursziel noch bei 17,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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