Schlechte Nachrichten für Lanxess-Aktionäre. Das Papier des Spezialchemiekonzerns hat heute kräftig nachgegeben. Sebastian Bray vom Analysehaus Berenberg hat eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, und der Markt folgte prompt. Der Kurs rutschte um rund 6,5 Prozent auf 14,89 € ab und fiel damit wieder unter die viel beachtete 50-Tage-Linie. Zu viele Schulden, zu wenig Wachstum Brays Analyse trägt einen Titel, der kaum Spielraum für Interpretationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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