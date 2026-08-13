RWE erhöht das Tempo bei Investitionen und Wachstum deutlich. Nach dem Einstieg bei Amprion plant der Energiekonzern für das laufende Jahr Nettoinvestitionen von 9 bis 11 Milliarden Euro. Zuvor waren lediglich 6 bis 8 Milliarden Euro vorgesehen. Gleichzeitig bestätigte RWE starke Halbjahreszahlen: Das bereinigte Ebitda stieg im ersten Halbjahr um 44 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro, das bereinigte Nettoergebnis sogar um fast 60 Prozent auf knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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