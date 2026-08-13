Die Öko-Energieversorger Bürgerwerke, Elektrizitätswerke Schönau, Green Planet Energy und Naturstrom kritisieren die geplante Übernahme des Übertragungsnetzbetreibers Amprion durch den Energiekonzern RWE und mahnen eine genaue Überprüfung des Deals durch die Bundesnetzagentur an. Die Aufstockung des RWE-Anteils an Amprion von 20 auf rund 55 Prozent würde die ohnehin schon problematische Marktkonzentration im Stromsektor verstärken und könnte […] Die Öko-Energieversorger Bürgerwerke, Elektrizitätswerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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