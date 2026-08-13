Evotec steckt auch im ersten Halbjahr 2026 tief in der Transformation. Umsatz und bereinigtes EBITDA sind deutlich eingebrochen, wichtige Meilensteinzahlungen verschieben sich und beide Geschäftssegmente schreiben Verluste. Gleichzeitig meldet das Unternehmen erste Fortschritte bei Vertrieb, Kostenkontrolle und strategischer Neuausrichtung. Für Anleger bleibt die Lage damit zweigeteilt: Kurzfristig dominieren hohe Verluste und eine schwächere Umsatzbasis. Mittelfristig setzt Evotec auf das Transformationsprogramm Horizon, eine stärkere kommerzielle Umsetzung und neue strategische Partnerschaften. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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