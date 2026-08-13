Die TKMS-Aktie hat sich nach dem jüngsten Kurssprung bis auf knapp 4% an ihr Allzeithoch herangearbeitet. Damit rückt die Rekordmarke unmittelbar in den Fokus. Rückenwind liefern die starken Geschäftszahlen und die angehobene Jahresprognose. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über das bisherige Hoch, könnte die nächste Rallyephase starten. Chartanalyse zur TKMS-Aktie Die TKMS-Aktie stieg seit Mittwochmorgen um +20% und rückte damit bis auf wenige Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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