TKMS präsentierte gestern die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026. Die Reaktion auf die Zahlen zum 2. Quartal fiel im Mai dieses Jahres recht zurückhaltend aus, um das Ganze einmal wohlwollend zu formulieren. Entsprechend angespannt war der Markt im Vorfeld der Q3-Daten. Doch dieses Mal wusste TKMS zu überzeugen.TKMS nach Zahlen - Was ist jetzt noch drin für die Rüstungsaktie? TKMS gab den Umsatz in den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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