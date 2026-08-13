HelloFresh meldet sinkende Umsätze und Gewinne im zweiten Quartal, bestätigt aber die Jahresziele. Während die DZ Bank zum Verkauf rät, sieht Jefferies bei der Aktie ein Kurspotenzial von über 140 Prozent. HelloFresh hat im zweiten Quartal beim Umsatz und operativen Gewinn nachgelassen, doch die Entwicklung blieb weitgehend im Rahmen dessen, was der Markt erwartet hatte. Der Kochboxen- und Fertiggerichte-Versender bestätigte zugleich seine Jahresziele für 2026, auch wenn das Wachstum eher am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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