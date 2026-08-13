5 Top-Aktien aus Polen: Nebius: Neocloud-Wahnsinn - Cisco: Unter Druck - RWE: Sehr gut

CoreWeave hat vorgelegt und Nebius hat nachgezogen. Der Wahnsinn bei Neocloud-Konzernen ist wieder voll im Gange. Um 34 % ging es für Nebius in die Höhe und Michael Burry erhöht seine Short-Quote. Wie geht es weiter? Polnischer Aktienmarkt nicht zu bremsen - Wo schlummern noch Chancen? Seit Jahresbeginn hat der polnische Leitindex, der WIG20, den DAX stark abgehängt. Während der deutsche Leitindex seit dem ersten Januar 2026 auf ein Plus von fast acht Prozent kommt, liegt der WIG 20 über 26 % vorne. Daher werfen wir nochmal in der wO Börsenlounge einen Blick auf den Leitindex der Nachbarlandes. Wer sind die Highflyer und wo schlummern noch Chancen? Lenovo zieht in die Höhe - starkes …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran