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Markus Weingran
13.08.2026 15:27 Uhr
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5 Top-Aktien aus Polen: Nebius: Neocloud-Wahnsinn - Cisco: Unter Druck - RWE: Sehr gut

CoreWeave hat vorgelegt und Nebius hat nachgezogen. Der Wahnsinn bei Neocloud-Konzernen ist wieder voll im Gange. Um 34 % ging es für Nebius in die Höhe und Michael Burry erhöht seine Short-Quote. Wie geht es weiter? Polnischer Aktienmarkt nicht zu bremsen - Wo schlummern noch Chancen? Seit Jahresbeginn hat der polnische Leitindex, der WIG20, den DAX stark abgehängt. Während der deutsche Leitindex seit dem ersten Januar 2026 auf ein Plus von fast acht Prozent kommt, liegt der WIG 20 über 26 % vorne. Daher werfen wir nochmal in der wO Börsenlounge einen Blick auf den Leitindex der Nachbarlandes. Wer sind die Highflyer und wo schlummern noch Chancen? Lenovo zieht in die Höhe - starkes …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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