Kaum eine Rüstungsaktie hat sich am Donnerstag so klar in Szene gesetzt wie TKMS. Die Papiere der Marinewerft legten knapp 12 Prozent zu und näherten sich damit ihrem bisherigen Rekordhoch von 107 €. Bis zu diesem Höchststand, erreicht am ersten Handelstag im Oktober 2025, fehlten den Aktien weniger als 2 €. Bernstein Research erhöht massiv Der Analyst Adrien Rabier von Bernstein Research veröffentlichte am Morgen eine neue Analyse und hob sein Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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