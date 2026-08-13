Ein starker Auftragseingang im zweiten Quartal beschert dem Rüstungszulieferer Vincorion am Donnerstag einen Kurssprung. Rund zwölf Prozent geht es mit der Aktie am Nachmittag nach oben. Damit notiert der SDAX-Titel, der erst Ende März an die Börse gegangen war, so hoch wie zu vor nur Anfang Mai, als das Rekordhoch bei 23,90 Euro markiert wurde.Vincorion hat den Auftragseingang im Q2 zum Vorjahr von 34 auf 181 Millionen Euro vervielfacht. Damit beläuft sich der Auftragsbestand nun auf rund 1,2 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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