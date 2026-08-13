Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend leichte Gewinne verzeichnet. Sie holten damit die Verluste vom Vortag auf und bewegten sich weiter auf Rekordniveau. «Die wichtigen US-Inflationszahlen kamen genau wie erwartet - und das beruhigt den Markt erst einmal», stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. «Auch Asien kam freundlicher rein und liefert Rückenwind für Europa.» Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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