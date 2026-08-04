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LR Health & Beauty SE veröffentlicht finalen Geschäftsbericht 2025 und führt strategische Initiativen konsequent fort



04.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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LR Health & Beauty SE veröffentlicht finalen Geschäftsbericht 2025 und führt strategische Initiativen konsequent fort Vorläufige Umsätze und EBITDA für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Solide Finanzbasis schafft Spielraum, um strategische Initiativen zur Optimierung von Produktion, Logistik und Vertrieb konsequent voranzutreiben Ahlen, 4. August 2026 - Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, hat heute ihren finalen Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Die im Rahmen der vorläufigen Zahlen kommunizierten Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden damit bestätigt: Im Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete die LR Gruppe einen Umsatz (Warenerlöse) von 277,1 Mio. EUR (2024: 289,2 Mio. EUR). Die Einmaleffekte im Rahmen der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur belasteten derweil die Ergebnisentwicklung. Im Gesamtjahr 2025 resultierte daraus ein EBITDA reported von 16,5 Mio. EUR nach 27,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das normalisierte EBITDA betrug auf Jahressicht 22,5 Mio. EUR (2024: 32,6 Mio. EUR). Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Das Geschäftsjahr 2026 ist für LR ein Übergangsjahr, in dem wir in finanzieller und strategischer Hinsicht wichtige Weichenstellungen für eine nachhaltig erfolgreiche Geschäftsentwicklung vorgenommen haben. Die neu aufgestellte Finanzierungsstruktur gibt uns Rückenwind, um auch im zweiten Halbjahr die eingeleiteten Initiativen in Produktion, Logistik und Vertrieb konsequent fortzuführen. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und bauen diese international weiter aus." Einen wichtigen strategischen Eckpfeiler bildet der Ausbau der Eigenproduktion. So investiert LR im Rahmen der Strategiemaßnahmen über 2 Millionen Euro in eine neue, hochleistungsfähige Produktionslinie und bündelt damit künftig die Herstellung der Produktkategorie 5in1 vollständig am Unternehmensstandort in Ahlen. Diese umfasst die etablierten Produkte LR 5in1 Beauty Elixir sowie LR 5in1 Men's Shot. Die neue Produktionsanlage ist auf eine Jahreskapazität von bis zu 40 Millionen Einheiten ausgelegt und schafft zudem die Voraussetzungen für weitere Produktinnovationen im Bereich moderner Nahrungsergänzungskonzepte. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist ab heute auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com verfügbar.





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht .





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59227 Ahlen

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E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

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