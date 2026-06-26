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Freitag, 26.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Tagebau oder Tiefsee-Bergbau: Für welchen Fußabdruck entscheidet sich die Welt?
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WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker-Symbol: VNA
Xetra
26.06.26 | 14:58
21,420 Euro
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Immobilien
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5-Tage-Chart
ABO ENERGY
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA3,620-3,60 %
BENO HOLDING AG8,0000,00 %
BRANICKS GROUP AG0,924+2,21 %
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG2,6800,00 %
EPH GROUP AG33,4000,00 %
FUSSBALLCLUB GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 EV107,72+0,20 %
LEEF BLATTWERK GMBH99,000,00 %
LR HEALTH & BEAUTY SE21,0000,00 %
PFERDEWETTEN.DE AG2,4400,00 %
PLANETHIC GROUP AG1,005-57,59 %
PNE AG10,800+0,56 %
VONOVIA SE21,420+0,05 %
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