Erste Jahreshälfte am KMU-Anleihemarkt geht zu Ende

Kurz vor Ende des ersten Halbjahres 2026 kommt es am KMU-Anleihemarkt noch zu einem Insolvenzfall, so hat die Planethic Group AG (ehemals Veganz Group AG) beim zuständigen Amtsgericht Berlin die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Mit diesem Schritt soll die bereits eingeleitete Restrukturierung fortgeführt und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gesichert werden. Der operative Geschäftsbetrieb wir nach Angaben des Unternehmens fortgeführt. Im Zuge des Insolvenzantrags wurde zudem die eine für Juli anberaumte Gläubigerversammlung der Anleihe 2020/30 (ISIN: DE000A254XXX) abgesagt. Die Anleihe verfügt über ein ausstehendes Volumen von rund 10 Mio. Euro.

Bei der ABO Energy GmbH & Co. KGaA stehen die Zeichen ebenfalls weiterhin auf Restrukturierung. Das Unternehmen treibt die Verhandlungen über eine nachhaltige Finanzierungslösung zur Stärkung der Kapitalbasis weiter voran und hat hierfür mit der Boston Consulting Group sowie Rothschild & Co zwei renommierte Beratungshäuser mandatiert. Ziel bleibt die konsequente ...

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