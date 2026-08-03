Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA vom 31.07.2026:Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat sich heute mit ihren Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026 verständigt.Im Auftrag der Finanzierungspartner erarbeitet derzeit der Financial Adviser Rothschild & Co Vorschläge für eine zukunftsfähige Finanzierungslösung, die den weiteren Sanierungsprozess unterstützen soll. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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