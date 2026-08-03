Die ABO Energy hat sich mit ihren Gläubigern geeinigt, das bestehende Stillhalteabkommen bis Ende November 2026 zu verlängern. Das verschafft der Gesellschaft mehr Zeit, eine Sanierungslösung zu erarbeiten. Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat einen wichtigen Fortschritt im laufenden Sanierungsprozess erreicht. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie sich mit ihren Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026 verständigt. Damit habe sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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