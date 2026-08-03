Die Abo Energy GmbH & Co. KGaA befindet sich mitten in einem Sanierungsprozess. Das Unternehmen erreichte dabei am vergangenen Freitag einen wichtigen Fortschritt. Abo Energy verständigte sich mit seinen Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026. Dies verschaffe dem Unternehmen die nötige Zeit, "um den eingeschlagenen Weg zu einer nachhaltigen Sanierungs- und Finanzierungslösung konsequent weiterzuverfolgen". Das Unternehmen wertet die Verlängerung auch als Zeichen der Finanzierungspartner, weiterhin aktiv zu unterstützten. Abo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland