Die Planethic Group AG, vormals Veganz, hat am 25. Juni einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Berlin gestellt. Die Aktie brach daraufhin zwischenzeitlich um rund 81% auf 0,44 Euro ein und markierte ein neues Allzeittief. Aktuelle Entwicklung Die Food-Tech-Beteiligungsholding Planethic Group AG hat am Abend des 25. Juni beschlossen, beim Amtsgericht Berlin die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu beantragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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