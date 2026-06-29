Planethic hat beschlossen, beim Amtsgericht Berlin einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu stellen, was die Aktionäre dem Risiko eines Totalverlusts aussetzt. Während der laufende Betrieb fortgesetzt wird und die Tochtergesellschaften derzeit nicht betroffen sind, befindet sich die Holdinggesellschaft in einer schweren finanziellen Notlage. Das Management und der Aufsichtsrat halten signifikante Eigenkapitalanteile, was einen Anreiz geben könnte, einen Restwert für die Aktionäre zu bewahren. Allerdings schreibt das deutsche Insolvenzrecht strikt vor, dass die Umstrukturierung die Gläubiger priorisieren muss. Diese Priorität wird durch einen gerichtlich bestellten Sachwalter überwacht. Angesichts des Risikos einer Kapitalherabsetzung auf null und der hohen Unsicherheit bezüglich des endgültigen Umstrukturierungsplans ist es derzeit unmöglich, eine realistische fundamentale Bewertung zu erstellen. Folglich halten wir die Einstufung und das Kursziel des Unternehmens auf Under Review. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/planethic-group-ag
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