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EPH Group AG: EPH Group AG verlängert Angebotsfrist für neue EPH-Aktien im laufenden öffentlichen Angebot bis zum 30. November 2026 und plant Emission einer weiteren besicherten Unternehmensanleihe



31.07.2026 / 16:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 14. April 2026 bekannt gegeben, das Grundkapital von derzeit EUR 1.000.000 um bis zu EUR 142.858 durch Ausgabe von bis zu 142.858 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien ("Neue Aktien") mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 pro Aktie auf bis zu EUR 1.142.858 zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"), wobei zunächst die bestehenden Aktionäre von 20. April 2026 bis 20. Mai 2026 ihre Bezugsrechte ausüben konnten und in der Folge Interessenten in Österreich und Deutschland seit 21. Mai 2026 die Möglichkeit haben, Neue Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots zu erwerben. Die Frist für dieses öffentliche Angebot wurde vor dem ursprünglich angedachten Ende am 26. Juni 2026 bis zum 31. Juli 2026 (12:00 Uhr) verlängert.



Infolge des derzeit schwierigen Marktumfelds und aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung des EPH-Aktienkurses, welche aus Sicht des Vorstands fundamental nicht gerechtfertigt ist, hat der Vorstand der Gesellschaft heute beschlossen, von der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung der Angebotsfrist für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland Gebrauch zu machen und die Angebotsfrist bis 30. November 2026 (12:00 Uhr) zu verlängern. Dies erfolgt wiederum in erster Linie, um die nach wie vor laufenden Gespräche mit potenziellen Investoren abschließen zu können.



Zudem plant die Gesellschaft die Emission einer weiteren Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen (die "Schuldverschreibungen 2026/2033"), welche wie bei den von der Gesellschaft im Jahr 2025 begebenen Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7XXX) durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft besichert werden soll, wobei wiederum angedacht ist, dass die Gesellschaft auch ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 sowie an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJXXX) (jeweils im Verhältnis 1:1) unterbreiten wird. Weitere Details zu den Schuldverschreibungen 2026/2033 werden noch festgelegt. Das öffentliche Angebot für die Schuldverschreibungen 2026/2033 steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines entsprechenden Wertpapierprospekts durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Der Start der Zeichnungsfrist und der Umtauschfrist ist für Ende September 2026 geplant.



Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Gesellschaft (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) am 15.04.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Prospekts, ergänzt durch den von der FMA am 13.07.2026 gebilligten 1. Nachtrag (der "Prospekt"). Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen des öffentlichen Angebots und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/eu-growth-issuance-prospectus,-eph-group-ag.pdf sowie https://eph-group.com/assets/suplement.pdf (1. Nachtrag). Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die FMA zu verstehen ist.



Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland. Personen, die nicht in den genannten Ländern ansässig sind, sind von solchen öffentlichen Angeboten ausgeschlossen und werden nicht angesprochen.



Die in der vorliegenden Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen für Personen mit Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und/oder für U.S. Personen (im Sinne der Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act")) bestimmt. Die Aktien der Gesellschaft wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (etwa gemäß des U.S. Securities Act), Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland registriert. Die Aktien der Gesellschaft dürfen insbesondere weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland angeboten, noch verkauft, noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden. Die in der Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen dürfen in den genannten Staaten nicht verbreitet oder anderweitig übermittelt werden.





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