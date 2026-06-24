München (ots) -Während in den USA, Kanada und Mexiko gerade die Fußball-WM an Fahrt aufnimmt, beginnen in Deutschland bereits die Planungen für den Start in die DFB-Pokal-Saison 2026/27.Zum Auftakt überträgt die ARD am Montag, 24. August in der 1. Hauptrunde live das Spiel Hallescher FC gegen den FC Schalke 04 im Ersten und in der ARD Mediathek. Damit heißt es wieder DFB-Pokal-Fieber, Klein gegen Groß, Regionalligist gegen Bundesliga-Aufsteiger. Die Königsblauen wollen mit dem Restart im Oberhaus auch im Pokal direkt ein Zeichen setzen, gleichzeitig wird der Hallesche FC alles dafür tun, zum ersten Mal seit zehn Jahren in die zweite Pokal-Runde einzuziehen. Aus Halle moderieren an dem Abend live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger.Im zweiten Teil der 1. Hauptrunde zeigt die ARD am Mittwoch, 2. September live im Ersten und in der ARD Mediathek die Begegnung VfL Osnabrück gegen den FC Bayern München. Gerade wieder aufgestiegen in die 2. Bundesliga, wollen es sich die Lila-Weißen nicht nehmen lassen, den Rekordmeister ordentlich zu ärgern und vielleicht schon beim ersten Spiel der neuen Pokal-Saison auszubremsen. Erneut melden sich Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr), dieses Mal aus der Bremer Brücke in Osnabrück.Weitere Informationen rund um den DFB-Pokal, die Ansetzungen und vieles mehr gibt es unter www.sportschau.de.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6301511