Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat Robin Gosens unter Vertrag genommen.



Der 24-fache deutsche Nationalspieler wechselt zunächst auf Leihbasis von der AC Florenz zu den Knappen, teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mit. Sein Vertrag enthalte Modalitäten, die eine feste Verpflichtung des 32-Jährigen möglich machten.



"Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel Qualität und einen echten Leader für unsere Mannschaft", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04. "Robin hat in den vergangenen Jahren in seinen Vereinen und in der Nationalmannschaft Einsatz, Mentalität und den unbedingten Willen, erfolgreich zu sein, nachgewiesen." Auf dem Platz bringe er "Leidenschaft, Torgefahr und enorme Laufstärke" ein. "Das sind Qualitäten, die wir in der Bundesliga für unser Spiel brauchen", so Mulder.



Gosens sagte: "Schalke 04 hat sich mit seinen Verantwortlichen sehr um mich bemüht. Sie haben mir ihren Plan aufgezeigt und genau erklärt, was meine Rolle sein soll und was sie von mir erwarten. Das war absolut überzeugend. Darauf habe ich Bock. Ich möchte mit Leistung vorangehen und Verantwortung übernehmen. Jeder weiß, dass ich eine besondere Beziehung zu Schalke habe. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe und freue mich einfach darauf, mit den Jungs auf dem Platz alles zu geben."



Gosens wird auf Schalke die Rückennummer 8 tragen und kommt mit langjähriger Erfahrung im internationalen Spitzenfußball zurück nach Deutschland: Für den FC Dordrecht und Heracles Almelo in den Niederlanden, für Atalanta Bergamo, Inter Mailand und die AC Florenz in der Serie A sowie für den 1. FC Union Berlin sammelte der dynamische Flügelspieler in weit über 400 Ligaspielen und Begegnungen in der Champions League mehr als 100 Scorerpunkte.





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