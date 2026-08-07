Gelsenkirchen/Frankfurt - Der FC Schalke 04 hat Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der Kameruner unterschrieb auf Schalke einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag und wird künftig mit der Rückennummer 29 auflaufen, teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mit.



"Wir haben uns schon länger mit seinem Profil befasst und hatten jetzt nach guten Gesprächen mit Eintracht Frankfurt die Gelegenheit, Junior Dina Ebimbe zu verpflichten", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04.



"Er bringt für die Position des rechten Schienenspielers viel Erfahrung aus seinen bisherigen Stationen sowie die nötige Dynamik und Handlungsschnelligkeit mit. Gleichzeitig besitzt er die Flexibilität für mehrere Positionen. Unsere Spielidee stellt grundsätzlich hohe physische Anforderungen. Dafür bringt Junior alles mit", so Mulder.



In der vergangenen Saison war der 25-Jährige an den französischen Erstligisten Stade Brest ausgeliehen. Für Kamerun absolvierte Dina Ebimbe bislang drei Länderspiele, ausgebildet wurde er in der Akademie von Paris Saint-Germain. Für PSG und Frankfurt spielte der Rechtsfuß u.a. in der Champions League. In der Bundesliga sammelte er in 57 Spielen insgesamt 14 Scorerpunkte.





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