Mitteilung der LR Health & Beauty SE: LR Health & Beauty SE veröffentlicht finalen Geschäftsbericht 2025 und führt strategische Initiativen konsequent fort - Vorläufige Umsätze und EBITDA für das Gesamtjahr 2025 bestätigt - Solide Finanzbasis schafft Spielraum, um strategische Initiativen zur Optimierung von Produktion, Logistik und Vertrieb konsequent voranzutreiben Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, hat heute ihren finalen Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Die im Rahmen der vorläufigen Zahlen kommunizierten Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden damit bestätigt: Im Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete die LR Gruppe einen Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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