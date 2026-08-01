Fristverlängerung für Aktien-Angebot Die EPH Group AG plant die Emission einer neuen besicherten Tourismus-Unternehmensanleihe 2026/33 mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Wie bereits bei der EPH-Anleihe 2025/32 soll auch die neue Emission durch die Verpfändung von Anteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften besichert werden. Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot für die Gläubiger der laufenden Anleihen 2025/32 und 2023/30 im Verhältnis 1:1 vorgesehen. Der Start der Zeichnungs- und Umtauschfrist ist - vorbehaltlich der Prospektbilligung - für Ende September 2026 geplant. Parallel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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