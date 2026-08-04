Mitteilung der EverYield AG: EverYield Gruppe erweitert Präsenz: Neuer Standort am Campus 21 in Brunn am Gebirge stärkt Wachstumskurs Die EverYield Gruppe setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fort und eröffnet einen weiteren Unternehmensstandort am Campus 21 in Brunn am Gebirge. Mit der Anmietung einer rund 320 Quadratmeter großen Bürofläche schafft das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten für seine expandierenden Geschäftsbereiche und unterstreicht gleichzeitig sein langfristiges Bekenntnis zum Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich. In den kommenden Wochen werden die neuen Räumlichkeiten umfassend modernisiert und nach neuesten Standards für eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Geplant sind offene Arbeitsbereiche, hochwertige Einzel- und Teambüros sowie moderne Besprechungs- und Konferenzräume, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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