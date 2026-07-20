Mitteilung der EverYield AG: EverYield stärkt Innovationsstrategie und plant deutsches Forschungs- und Innovationszentrum in Stuttgart - Forschungs- und Innovationszentrum in Stuttgart ab Oktober 2026 geplant - Fokus auf Phosphorrückgewinnung, Kreislaufwirtschaft und digitale Umwelttechnologien - Kooperationen mit Universität Stuttgart, Fraunhofer-Instituten sowie Industrie- und Technologiepartnern vorgesehen Die EverYield AG plant den Aufbau eines deutschen Forschungs- und Innovationszentrums am Standort Stuttgart. Mit dem geplanten EverYield Germany Research Center entsteht ein zentraler Entwicklungsstandort für nachhaltige Technologien in den Bereichen Phosphorrückgewinnung, thermische Klärschlammverwertung, Energieeffizienz, Digitalisierung und industrielle Kreislaufwirtschaft. Der schrittweise Aufbau des Forschungszentrums ist ab Anfang Oktober 2026 vorgesehen. EverYield plant, bis 2035 mehr als 100 Millionen Euro in den Forschungs- und Innovationsstandort Stuttgart zu investieren. Mit diesem langfristigen Investitionsprogramm soll eines der führenden europäischen Kompetenzzentren für Phosphorrückgewinnung, thermische Klärschlammverwertung, Kreislaufwirtschaft, künstliche Intelligenz und nachhaltige Energietechnologien entstehen. Stuttgart wird damit zum zentralen Forschungs- und Innovationshub der EverYield-Gruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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