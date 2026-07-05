Kalenderwoche 27 am Anleihemarkt

Die EverYield AG feiert in diesen Tagen ein erfolgreiches Kapitalmarktdebüt und sammelt mit ihrer ersten Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4EVXXX) insgesamt 41 Mio. Euro ein. Dies liegt deutlich über dem ursprünglich angestrebten Zielvolumen von 30 Mio. Euro. Die Emissionserlöse sollen vor allem in den Aufbau der ersten sogenannten Energy Campusse fließen, die thermische Klärschlammverwertung, Phosphorrückgewinnung, erneuerbare Energieerzeugung und Batteriespeicherlösungen an einem Standort vereinen. Das maximale Volumen der 9,00%-EverYield-Anleihe liegt nunmehr bei bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe ist weiterhin direkt über die Emittentin zeichenbar und notiert an der Börse Stuttgart.

Mehrere Anleihe-Emittenten haben in dieser Woche testierte Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Die hep global GmbH kehrt nach einem Verlustjahr wieder in die Gewinnzone zurück und steigert das EBIT in 2025 auf 10,8 Mio. Euro nach -4,8 Mio. Euro im Vorjahr. Für 2026 rechnet das Solarunternehmen mit ...

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