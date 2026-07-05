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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
03.07.26 | 17:35
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HEP GLOBAL GMBH71,00+1,43 %
HMS BERGBAU AG42,300-1,17 %
LEEF BLATTWERK GMBH100,000,00 %
MUTARES SE & CO KGAA28,300+0,35 %
NEUE ZWL ZAHNRADWERK LEIPZIG GMBH100,75-0,40 %
PANDION AG43,210-0,85 %
PAUL TECH AG89,99+2,11 %
PNE AG10,8000,00 %
RECONCEPT GMBH97,50-0,52 %
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