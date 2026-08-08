Anzeige
Mehr »
Samstag, 08.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Saga bei 0,53 CAD: Bewertet der Markt noch immer nur die Hälfte der Story?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809 | Ticker-Symbol: EVT
Xetra
07.08.26 | 17:35
3,464 Euro
+0,93 % +0,032
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
Deutschland Small Cap 70
Deutschland Tech 30
1-Jahres-Chart
EVOTEC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVOTEC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,5003,51013:04
3,5003,50807.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BASTEI LUEBBE
BASTEI LUEBBE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BASTEI LUEBBE AG6,480+0,31 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE146,00+0,41 %
ELRINGKLINGER AG4,995+0,71 %
EVOTEC SE3,464+0,93 %
GFT TECHNOLOGIES SE23,650-3,67 %
HAMBORNER REIT AG4,360+0,58 %
KLOECKNER & CO SE12,360-0,32 %
KNAUS TABBERT AG12,320+2,67 %
MUTARES SE & CO KGAA27,250+0,37 %
NORDEX SE38,840-2,17 %
RATIONAL AG666,50+0,08 %
STABILUS SE17,180+3,62 %
SUSS MICROTEC SE83,20+5,18 %
WASHTEC AG38,300+1,32 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.