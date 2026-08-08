Aktien - Rekorde, endlich gesehen in dieser Woche. Lange erwartet, befreites Aufspielen der Bullen. Es reichten Entspannungssignale beim Iran-Krieg durch TACO, obwohl eigentlich immer noch nichts endgültig gelöst werden konnte. Dazu einige gute Quartalszahlen - und fertig waren die neuen Rekorde. DAX feierte oberhalb der 26.000er Marke, und beispielsweise einer Palantir gelingt es den Markt von der Zukunftsfähigkeit und Ertragskraft der neuen Börsenlieblinge zu überzeugen. Ähnliche Erfolge konnten einige Ki-Werte verbuchen, während andere trotz starker Quartale wegen "zu schwacher Ausblicke" abgestraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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